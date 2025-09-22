Il Napoli è in fuga ma il Pisa sfiora il clamoroso pari 

NAPOLI 3

PISA 2

Napoli (4-1-4-1) : Meret; Di Lo- renzo, Beukema, Buongiorno (35' st Juan Jesus), Spinazzo- la; Gilmour (12' st Lobotka); Po- litano, Elmas (12' Anguissa), Mc Tominay, De Bruyne; Hojlund (32' st Lucca). In panchina Mi- linkovic-Savic, Ferrante, Rrah- mani, Marianucci, Gutierrez, Olivera, Vergara, Lang, Neres, Ambrosino. All. Conte.

Pisa (3-5-2) : Semper; Cane- strelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris (16' st Cuadrado), Marin (34' st Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti (29' st Angori); Nzola (29' st Tramoni), Moreo (16' st Meister). In pan- china Nicolas, Scuffet, Cala- bresi, Albiol, Esteves, Piccinini, Hojholt, Vural. All. Gilardino.

Arbitro : Crezzini di Siena.

Reti : nel pt 39' Gilmour; st 15' Nzola (rig), 27' Spinazzola, 37' Lucca, 45' Lorran.

Napoli. Il Napoli soffre ma batte il Pisa (3-2) e si lancia a punteggio pieno nella prima fuga del campionato.

La partita non è per niente agevole per la squadra di Conte perché i toscani si difendono con ordine e determinazione e superare lo schieramento che Gilardino dispone a difesa dell’area non è compito agevole. Il vantaggio arriva soltanto dopo 39’: Spinazzola da sinistra favorisce l'inserimento di Gilmour a centro area la il cui tiro deviato da Canestrelli, spiazza il portiere pisano. Gli azzurri cominciano la ripresa spingendo ma subiscono il pareggio al 15' su rigore di Nzola. Spinazzola da fuori area trova il nuovo vantaggio e l’ex Lucca al 37' firma il tris. Al 45' però Lorran riduce lo svantaggio e il Napoli deve ancora soffrire sino al termine.

