Il Napoli decolla in vetta 

Napoli 2

Monza 0

Napoli (4-3-2-1) : Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (45' st Spinazzola); McTominay, Lobotka (45' st Gilmour), Anguissa; Politano (Neres 41' st), Kvaratskhelia (30' st Mazzocchi); Lukaku (41' st Raspadori). (69 Contini, 21 Turi, 5 Juan Jesus, 20 Rafa Marin, 33 Ngonge, 27 Zerbin, 18 Simeone). All. Conte.

Monza (3-4-2-1) : Turati, Izzo (37' st D'Ambrosio), Pablo Marí, A. Carboni, Pedro Pereira (43' st Martins), Bondo, Pessina, Kyriakopoulos, Maldini, Bianco (37' st Caprari), Djuric. (21 Pizzignacco, 69 Mazza, 5 Caldirola, 19 Birindelli, 20 Forson, 24 Maric, 27 Valoti, 52 Postiglione, 54 Beretta). All.: Nesta.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 22' Politano, 34' Kvaratskhelia.

Note : angoli 4-1 per il Monza. Recupero 1' e 4'. Ammoniti Maldini, Kvaratskhelia, Izzo. Spettatori 40.000.

Napoli. Il Napoli batte 2-0 il Monza e torna da solo in testa alla classifica di serie A, un posto che gli mancava dalla stagione dello scudetto. Politano e Kvaratskhelia firmano i gol del successo in una partita vinta ma non facile, con un primo tempo che è stato tutto azzurro, ma nella ripresa il Monza ha attaccato, non trovando però la via del gol. Il match finisce così con la gioia del Maradona.

La cronaca

Il Monza parte con il ritmo chiesto da Nesta, ma il Napoli riesce a reggere, poi comincia a tenere palla, a macinare veloce a centrocampo e a spingere il Monza nella propria metà campo. Cambia il possesso palla e la squadra di Conte trova il vantaggio al 22' quando Politano scende sulla sulla fascia e passa a Lukaku, Bianco intercetta il pallone ma lo rimanda a Politano che entra in area e batte Turati. Il Monza è costretto a chiudersi e subisce il raddoppio. Al 34' McTominay tenta il tiro in area ma la deviazione di Carboni diventa assist per Kvaratskhelia che raddoppia.

Nella ripresa il Il Monza va vicino al gol al 12', quando Djuric di testa impegna Caprile. Due minuti dopo Maldini tira benissimo una punizione, sfiorando il palo. I lombardi dominano ma la difesa del Napoli regge. Gli azzurri giocano invece in contropiede, con Raspadori che entra nel finale e prende con un tiro l'esterno della rete: è l'ultima emozione del match, poi il “Maradona” può celebrare vittoria e primato.

