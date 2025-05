Il Napoli dal papa e il faccia a faccia Conte-De Laurentiis 

Roma. Un summit (di oltre tre ore) più simile a un conclave vista la durata e la segretezza, ma senza fumata bianca o grigia. Tra il Napoli e Antonio Conte sono ore di riflessione dopo l'incontro di oltre tre ore con il presidente Aurelio De Laurentiis, e di emozioni, se riavvolgiamo il nastro alla festa Scudetto sul lungomare e all'udienza privata di questa mattina con Papa Leone XIV. Ma i tifosi azzurri dovranno pazientare ancora un po' per scoprire quale sarà il futuro del tecnico leccese che a Napoli ha portato il quarto titolo della sua storia, il secondo negli ultimi tre anni. Una cosa è certa: il presidente del club partenopeo sta facendo il possibile per trattenere un allenatore il cui contratto scadrebbe nel 2027 visto il triennale firmato la scorsa estate. Da qui il summit al quale hanno partecipato l'ad, Andrea Chiavelli, il diesse, Giovanni Manna, il figlio del patron, Edoardo De Laurentiis. Poco prima delle 17, l'allenatore ha lasciato il luogo dell'incontro a bordo di una auto. Nessuna dichiarazione o gesto per lasciar trapelare nulla.

I progetti

Anche dal club bocche cucite perché l'obiettivo è quello di convincere Conte a restare e dei primi passi la società li sta già muovendo, basti pensare all'affare ai dettagli per De Bruyne. Sul piatto, una campagna acquisti tale da proseguire il percorso di crescita intrapreso e gestire al meglio il ritorno in Champions. Conte ci sta pensando e De Laurentiis, lasciando la sua abitazione, ha salutato i presenti con i pollici all'insù. Da capire ora se la fiducia del presidente sarà supportata dai fatti. Intanto anche la pista che porterebbe a Massimiliano Allegri come sostituto resta congelata.

In Vaticano

Prima dell'incontro fiume a due passi dal Quirinale, invece, tutto il Napoli è stato ricevuto in udienza privata dal Papa. Battute, sorrisi e un cadeuax, quello regalato dal club al Pontefice che ha ricevuto una maglia azzurra con il numero '10' e tutte le firme dei calciatori. L’udienza privata nella sala Clementina è iniziata con qualche minuto di ritardo e durata più del previsto, al punto che la squadra ha perso il treno delle 12.30 con il quale sarebbe dovuta tornare a Napoli. Ma poco importa.

