Il Napoli cerca gli ottavi con l’Union 

Rudi Garcia è concentrato sulla partita al Maradona contro l’Union Berlino ed è fiducioso di arrivare agli ottavi di Champions League. «Sappiamo che dobbiamo vincere per forza. L’Union viene da una striscia di sconfitte importante, ma se incontri una squadra della Bundesliga sai che è sempre difficile». I tedeschi hanno collezionato 12 sconfitte di fila tra campionato e Coppe, e prima o poi la sequenza di risultati negativi si dovrà interrompere. Garcia tuttavia è contento della squadra. «Conta avere il massimo dai miei giocatori per vincere. Sono sicuro che i nostri tifosi ci aiuteranno».

Osimhen sarà sostituito al centro dell’attacco da Raspadori, l’uomo più in forma della squadra. «Raspadori nelle mie 14 partite in panchina qui è sempre stato protagonista sia giocando dall’inizio sia subentrando, ha tante qualità», ha detto il tecnico, «lo ha dimostrato facendo gol e assist, giocando per la squadra, legando il gioco, difendendo. Può giocare da centravanti o trequartista ma anche esterno. Osimhen non è disponibile. Abbiamo recuperato Anguissa, Juan Jesus lo stiamo ritrovando. Lindstrom? Un campionato non si gioca con 11 titolari, odio questa parola. Per fortuna da un po’ di tempo abbiamo cinque cambi da usare. Possiamo incidere anche tatticamente sul risultato. Ma quello che conta è il rendimento dei giocatori. Politano e Kvara giocano di più perché stanno dimostrando tanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA