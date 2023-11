Il Napoli cede soltanto alla fine  

Real Madrid 4

Napoli 2

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy (42' st Nacho), Valverde, Ceballos (11' st Joselu), Kroos, Bellingham, Diaz (20' st Paz), Rodrygo (42' st Vasquez). In panchina Gonzalez, Canizares, Garcia, Martin, Gonzalo, Zidane. All. Ancelotti.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus (42' st Zanoli), Anguissa, Lobotka (42' st Raspadori), Zielinski (20' st Elmas), Politano (33' st Cajuste), Simeone (1' st Osimhen), Kvartskhelia. In panchina Contini, Gollini, Ostigard, Zerbin, Gaetano. All. Mazzarri.

Arbitro: Letexier (Francia).

Reti: nel pt 9' Simeone, 11' Rodrygo, 22' Bellingham; nel st 2' Anguissa, 39' Paz, 48' Joselu.

Note: angoli 4-4. Rec. 4' e 7'. Ammoniti: Zielinski, Cajuste.

La prima di Mazzarri in Europa, il suo Napoli che va a fondo ma solo nel finale e che addirittura passa in vantaggio. Il Real non perdona: in dieci minuti recupera tutto, per dilagare nel finale. Il Napoli non è ancora qualificato, basterà un pari col Braga nell’ultima sfida del girone eliminatorio. Alla rete in avvio di Simeone rispondono in 80 secondi Rodrigo e Bellingham. La ripresa si apre con la rete di Anguissa, nel finale Paz e Joselu la chiudono. Per gli spagnoli il primo posto d’acciaio, il Napoli non può distrarsi.

Il tecnico blanco

«Credo che la chiave è l'atmosfera che regna nello spogliatoio con giocatori seri, motivati e professionali. Questo cambia le partite, anche in quelle complicate come ieri sera». Lo afferma Carlo Ancelotti dopo la vittoria del suo Real Madrid contro il Napoli al Bernabeu.

«Sono soddisfatto della gara», ha sottolineato il tecnico del Napoli, «c'è qualcosa da correggere ma ne parlerò con i giocatori. Ma cose minime, cose tra allenatore e giocatori e ne parlerò con loro. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita. Pensavo anche che potevamo passare in vantaggio. Poi ci abbiamo provato perché prenderne tre o quattro a quel punto cambia poco», ha detto Walter Mazzarri dopo la sconfitta, al Bernabeu «abbiamo ritrovato lo spirito. Siamo riusciti ad accorciare - aggiunge l'allenatore degli azzurri - qualcosa si è visto. Abbiamo fatto una buona gara, considerato anche il valore degli avversari».

