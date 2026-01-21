Il Napoli cede Cheddira, il Milan pensa a Coppola 

La Fiorentina è attivissima sul mercato a poco meno di due settimane dalla chiusura. I viola hanno ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 2003 Fabbian dal Bologna, quarto acquisto dopo quelli di Solomon dal Tottenham, Brescianini dall’Atalanta e Harrison dal Leeds. Il talento italiano arriva in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni che diventerà obbligo a determinate condizioni. Va via invece l’attaccante bosniaco Dzeko, che vestirà la maglia dello Schalke 04 in Bundesliga dove ha già giocato e vinto a inizio carriera con il Wolfsburg.

Il Bologna a sua volta ha tolto dal mercato l’argentino Dominguez. «Rimarrà con noi», ha detto il tecnico Italiano, «ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto». Fermo invece almeno per il momento il Napoli. La Figc ha rinviato la modifica delle norme sul mercato invernale chiesta dalla Lega di Serie A per consentire un nuovo calcolo del costo del lavoro allargato che consentirebbe a molti club, tra i quali quello partenopeo, di comprare senza prima cedere. Ma qualche movimento si registra proprio in uscita: secondo i media turchi manca solo l’ufficialità per il passaggio dell’attaccante olandese Lang al Galatasaray. Ceduto il compagno di reparto Cheddira al Lecce e ora in prestito al Sassuolo, che ha dato il via libera al suo passaggio ai pugliesi dove ritroverà Di Francesco, che lo ha allenato a Frosinone due stagioni fa.

La Juventus spinge sempre per l’attaccante francese Mateta ma il Crystal Palace non recede dalla richiesta di 40 milioni. I bianconeri starebbero quindi virando sul 28enne En-Nesyri, punta e della Nazionale marocchina e del Fenerbahçe. Alla Lazio viene dato in uscita Romagnoli: il difensore, classe 1995, è in scadenza nel 2027 ma l’Al-Sadd di Roberto Mancini gli avrebbe ha offerto 7 milioni netti a stagione. Il Milan starebbe pensando per la difesa a Coppola, ex Verona, classe 2003, che lascerebbe volentieri il Brighton per i rossoneri. L’Udinese ha ceduto Brenner al Vasco da Gama: il 25enne attaccante brasiliano tornerà in patria per circa 6 milioni. Il Genoa ha ingaggiato il giovanissimo centrocampista mancino Yoka dall’Ussa Vertou nella terza divisione transalpina.

