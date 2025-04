Il Napoli batte (a fatica) il Monza e aggancia l’Inter 

Monza 0

Napoli 1

Monza (3-5-2) : Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (31' st Ganvoula), Bianco (39' st Urbanski), Akpa Akpro (22' st Gagliardini), Castrovilli (39' st Ciurria), Kyriakopoulos; Caprari, Mota. In panchina Pizzignacco, Mazza; Brorsson, Lekovic, Palacios; Sensi, Forson, Martins, Vignato; Petagna. Allenatore Nesta.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera (19' st Raspadori); Gilmour (1' st Anguissa), Lobotka, McTominay; Politano (40' st Ngonge), Lukaku (34' st Simeone), Spinazzola. In panchina Turi, Scuffet; Mazzocchi; Billing, Hasa; Okafor. Allenatore Conte.

Arbitro : La Penna di Roma.

Reti : nel st 27' McTominay.

Monza. Il Napoli prosegue la sua lotta scudetto superando, non senza difficoltà, il Monza nella 33esima giornata di Serie A. I partenopei vincono all'U-Power Stadium per 0-1 grazie alla rete di Scott McTominay nel finale. Dopo lo sfogo in conferenza stampa di Antonio Conte, la squadra in campo risponde con 3 punti importantissimi per mettere pressione all'Inter di Simone Inzaghi, che oggi alle 18 sarà impegnata nella difficile trasferta in casa del Bologna.

Una vittoria che permette di agganciare momentaneamente in vetta i nerazzurri e spegnere, per qualche ora, le voci sul futuro di Conte e del gelo venutosi a creare con il presidente Aurelio De Laurentiis, con la voglia, se addio sarà, di riparlarne a fine stagione con la vittoria dello scudetto. Chi, invece, è ormai a un passo dal suo verdetto è il Monza di Alessandro Nesta. Con la bandiera bianca ormai alzata già da qualche settimana, la retrocessione in Serie B per il club brianzolo potrebbe arrivare già la prossima settimana, in caso di sconfitta dei biancorossi a Torino contro la Juventus e di contemporanea vittoria del Lecce a Bergamo contro l'Atalanta. Difficile, per il Monza, provare a evitare anche l'ultimo posto al termine del campionato, con Empoli e Venezia penultime e lontane 9 punti, con una gara in meno rispetto ai brianzoli.

La rete: Raspadori pennella in mezzo un cross morbido, raccolto in area da McTominay, che di testa anticipa l'uscita sbagliata di Turati e al 72' firma lo 0-1.

