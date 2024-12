Il Napoli atteso a Marassi Insidia Lecce per la Lazio 

Massima fiducia nel gruppo di cui dispone e sguardo quasi disinteressato alla sessione di mercato che sta per aprirsi. Conte, alla vigilia della gara in programma oggi alle 15 a Marassi, dove il Napoli affronterà il Genoa, mostra serenità e un apparente disinteresse per la campagna acquisti, nonostante che per un lungo periodo di tempo sarà costretto a fare a meno di Buongiorno, perno della sua difesa. Sarà Juan Jesus a sostituire l'ex difensore centrale del Torino. Conte lo chiarisce senza nascondere in alcun modo le sue intenzioni. «È dall'inizio della stagione con noi. È un ragazzo che si è sempre allenato bene, che ha dato sempre una grande disponibilità, che ha una grande voglia di essere attaccato al Napoli», sottolinea. «È una sostituzione scontata anche perché è un centrale di sinistra esperto che ha giocato tantissime partite nel Napoli e che sa di godere della mia fiducia».

Le altre partite

A caccia di riscatto dopo i sei gol incassati dall’Inter, invece, la Lazio in campo sempre oggi, ma alle 20.45, a Lecce. Contro la squadra di Giampaolo, l'ex Baroni e i suoi sono chiamati a dimostrare di non essersi sgretolati di fronte alle difficoltà. Un campo, quello dei salentini, che, però, per tradizione è particolarmente ostico per i biancocelesti. Il diciassettesimo turno della Serie A si aprirà tuttavia alle 15 con la sfida tra il Torino e il lanciatissimo Bologna di Italiano.

