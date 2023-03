Il Napoli attende un’Atalanta in calo La Lazio a Bologna 

L’ostacolo Atalanta sulla strada del Napoli, uno degli ultimi veri nel cammino verso il tricolore dei napoletani: è la partita di cartello prevista oggi in serie A dopo l’anticipo giocato ieri tra Spezia e Inter. Si gioca alle 18, dopo Empoli-Udinese (formazioni sufficientemente tranquille) e prima di Bologna-Lazio in programma al Dall’Ara alle 20,45. Match quest’ultimo che entrambe le squadre devono vincere per coltivare ancora la speranza di qualificarsi in Europa (i felsinei, attualmente a quota 35 punti assieme alla Juventus e a -7 dalla Dea) e in Champions (i biancocelesti, terzi a +1 sulla coppia Roma-Milan).

Verso il titolo

Il programma della ventiseiesima giornata della massima serie, settima di ritorno, potrebbe lanciare definitivamente la capolista verso il terzo titolo della sua storia, il primo senza Maradona. La squadra di Spalletti è una macchina quasi perfetta che, sinora, ha sbagliato poco o nulla in campionato e in coppa, e oggi affronta un’Atalanta non al massimo della forma ma, anzi, in lieve calo. Un periodo di appannamento che l’ha allontanata dalle posizioni che garantiscono la qualificazione all’Europa che conta, però i ragazzi di Gasperini altre volte hanno saputo riprendersi da momenti negativi. Dunque tutto può accadere, e del resto perdere ulteriore terreno dal quarto posto significherebbe di fatto abbandonare le speranze di tornare in Champions. Soprattutto in caso di successo in Emilia della Lazio, a sua volta reduce dal pesante ko in Conference League all’Olimpico con l’Az Alkmaar: il colpo potrebbe farsi sentire sul morale dei romani.

Domani

Un altro passo falso potrebbe costare alla banda di Sarri il terzo posto a vantaggio dei cugini della Roma, impegnati domani in casa col Sassuolo (alle 18). Il morale dei giallorossi è a mille dopo i successi con la Juventus in campionato e la Real Sociedad in Europa League. I bianconeri a loro volta giocheranno allo Stadium contro la Sampdoria (20,45) per riprendere la corsa verso una rimonta Champions quasi impossibile. Alle 12,30 in campo Lecce e Torino, alle 15 si giocano Verona-Monza e Cremonese-Fiorentina. Chiude il programma lunedì Milan-Salernitana.