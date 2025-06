Il Napoli al lavoro su Nunez e Chiesa Jovic: ciao Milan 

Dopo aver vinto il quarto scudetto il Napoli continua a sognare in grande. Il presidente De Laurentiis ha promesso a Conte rinforzi per permettere alla squadra di fare bene anche in Europa. Ci sarà da risolvere il rebus Osimhen, che ha rifiutato l’Al Hilal perché certo di potersi trasferire in un top club europeo, sempre che il Galatasaray, dove in questa stagione ha fatto molto bene, non paghi la cifra della clausola per l’estero, 75 milioni.

Ma il sogno del nigeriano è di giocare in Inghilterra e visto che al Napoli piace quel Nunez che il Liverpool ha messo sul mercato si sta tentando di imbastire una trattativa per un possibile scambio che coinvolga anche Chiesa, il quale sembra intenzionato a tornare in Italia. Intanto il club tratta anche Cardoso, mediano italo-americano del Betis per il quale c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid. Si è invece bloccata la trattativa con l’Udinese per Lucca, mentre c’è stato un inserimento tra l’Inter e il Manchester United per Hojlund. Si muove anche la Roma, con il nuovo ds Massara deciso a chiudere alcune operazioni in uscita entro il 30 giugno. Sono in dirittura d’arrivo i trasferimenti di Paredes al Boca Juniors e di Shomurodov, conteso da Istanbul Basaksehir e Rennes. Il giocatore però vorrebbe andare nella Mls statunitense. In entrata i nomi sono sempre quelli di Lucumi del Bologna per la difesa, la cui clausola valida fino al 10 luglio è di 28 milioni, De Cuyper del Bruges per la fascia destra e di Krstovic del Lecce per l’attacco.

La Juventus si è informata su Sancho e spera sempre che Vlahovic alla fine accetti l’offerta del Fenerbahce. Con il Psg è stato trovato l’accordo per la proroga di un anno del prestito di Kolo Muani, mentre appare più difficile il discorso con il Porto per Conceicao. Per l’attacco spunta Demirovic dello Stoccarda, mentre col West Ham è in piedi un discorso per lo scambio tra Rugani e Aguerd. L’Inter tramite Marotta conferma l’interesse per Bonny. Il Milan ha in pugno Xhaka del Bayer Leverkusen e saluta Jovic, che potrebbe andare in Brasile al Botafogo. Il Manchester United ha offerto 40 milioni di euro all’Atalanta per Carnesecchi ma prima deve cedere l’ex interista Onana. La Lazio tratta con il Psv Eidnhoven per l’arrivo del trequartista Til.

