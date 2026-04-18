Il Napoli affonda, l’Inter ringrazia la Lazio e Sarri 

Napoli 0

Lazio 2

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano (27’ st Mazzocchi), Anguissa (1’ st Elmas), Lobotka (18’ st Giovane), Spinazzola (18’ st Gutierrez), De Bruyne (1’ st Alisson), McTominay, Hojlund. Allenatore Conte.

Lazio (4-3-3) : Motta, Lazzari (36’ st Hysaj), Gila (15’ st Provstgaard), Romagnoli, Tavares, Basic (25’ st Dele-Bashiru), Cataldi (15’ st Patric), Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni (15’ st Dia). Allenatore Sarri.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : pt 5’ Cancellieri; st 11’ Basic.

Note : ammoniti Lobotka, Castaldi, Taylor, Dia.

Napoli. Dopo un anno e quattro mesi finisce l’imbattibilità del Maradona in campionato. Ancora una volta a causa della Lazio dell’ex Sarri, la stessa che aveva vinto l’ultima volta l’8 dicembre 2024 per 1-0. Da allora il Napoli aveva ottenuto 19 vittorie e sette pareggi. Questa volta però il successo dei biancocelesti è molto più netto e se la gara finisce solo 2-0 è per un rigore che Zaccagni si fa parare da Milinkovic-Savic e per un po’ di imprecisione degli attaccanti ospiti. Gli azzurri non concludono neppure una volta nello specchio e sembrano scarichi atleticamente. Il ko fa svanire gli ultimi sogni di una rimonta scudetto sull’Inter, che resta a +12 a cinque gare dal termine, e mette a rischio anche il secondo posto degli ormai ex campioni d’Italia: il Milan oggi può agganciare i partenopei e la Juventus avvicinarsi a -3.

Per tutta la partita il dominio della Lazio è evidentissimo. La squadra di Sarri si difende senza correre pericoli e nelle ripartenze riesce a costruire azioni rapide e ficcanti che mettono in crisi il centrocampo e la difesa del Napoli. Biancocelesti in vantaggio già al 5’ con Cancellieri che anticipa Spinazzola. De Bruyne è un’ombra, come Anguissa. A centrocampo si aprono voragini. Al 30’ Noslin viene atterrato in area da Lobotka: è rigore, ma Milinkovis Savic para il tiro di Zaccagni e svanisce l’occasione del raddoppio per la Lazio. Nella ripresa il dominio della Lazio continua e all’11’ arriva il raddoppio con un tiro centrale di Basic. Conte cambia cinque uomini ma la squadra continua a non avere idee e a sbagliare un gran numero di passaggi. Finisce così.

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