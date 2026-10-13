Il Napoli a Vila Real segna poi crolla e resta a zero 

Villarreal 3

Napoli 1

Villarreal (4-4-2) : Luiz Junior, Mouriño, Navarro, Veiga, Romero, Comesana (38' st Cardona), Saliba, Gueye (38' st Perez), Moleiro (23' st Foyth), Moreno (20' st Oluwasyi), Mikautadze (20' st Freeman). In panchina Gomez, Costa, Alassane, Akhomach, Macià, Jmili, Gaitan. All. Perez.

Napoli (3-5-2) : Milinkovic-Sa- vic, Marin (27' st Lucca), Rrah- mani, Badiashile, Politano (15' st Neres), De Bruyne, Gilmour (27' st Lobotka), McTominay (15' st Spinazzola), Di Lorenzo, Hojlund, Giovane (15' st Lang). In panchina Meret, Contini, Beukema. All. Allegri.

Arbitro : Siebert (Germania).

Reti : pt 7' Rrahmani, 23' Mikautadze, 26' Mouriño; st 41' Oluwasyi.

Vila-Real. Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Napoli ancora a zero punti nel girone di Champions League. Vince il Villarreal 3-1 e il Napoli gioca bene solo per una ventina di minuti, poi esce dalla partita e gli spagnoli chiudono con una larga e meritata vittoria. La squadra di Allegri fa un notevole passo indietro rispetto alla gara di sabato scorso con il Frosinone e incassa una sconfitta destinata a lasciare il segno.

Il Napoli comincia molto bene la partita e gestisce il gioco sin dai primi minuti tanto è vero che al 7' arriva il gol del vantaggio con Rrahmani, in due tempi. I partenopei continuano a governare il gioco e al 22' sfiorano il raddoppio con Hojlund che di testa centra ll'incrocio dei pali. Subito dopo, ecco i tre minuti di follia che consentono agli spagnoli prima di pareggiare e poi di andare in vantaggio prima con Mikautadze poi con Mouriño che prende la mira e mandare il pallone alla sinistra di Milinkovic-Savic. Nella ripresa il Villarreal spinge con forza, gli azzurri con il passare del tempo appaiono atleticamente in difficoltà e gli spagnoli mantengono il pallone lontano dalla loro area di rigore, trovando al 41' il terzo gol con Oluwasyi.

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