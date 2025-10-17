Il Napoli a Torino per allungare «McTominay top» 

Una vittoria a Torino per restare al comando e magari, approfittando della sfida tra Roma e Inter, allungare. Il Napoli è pronto a riprendere la marcia in campionato e l’allenatore Conte è carico ed esalta McTominay: «È il miglior giocatore della Serie A».

I campioni

Il tecnico dei campioni d’Italia ha ritrovato tutti i giocatori dopo la pausa per le Nazionali. «Il Torino è una buonissima squadra e ha un ottimo allenatore. Bisogna essere bravi a calibrare l’allenamento per preparare il match», ha detto, «ora vedremo le risposte della rosa con le 7 partite nei prossimi 22 giorni. Ci sarà un inevitabile e forte dispendio di energie, servono rotazioni e c’è bisogno di tutti». Neres dovrebbe giocare a destra, l’esterno brasiliano vuole trovare il primo gol. McTominay a sua volta «l’anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato, quindi gli avversari hanno accorgimenti molto diversi per lui. Non giocava nello United e doveva dimostrare tutto, oggi ha cambiato status». Il tecnico vuole anche risposte da Gilmour, che deve sostituire l’infortunato Lobotka: «L’anno scorso lo ha fatto benissimo, ho totale fiducia in lui». Recuperati dagli infortuni Politano e Buongiorno, che partono in panchina, mentre «Rrahmani sta migliorando. L’aumento degli infortuni? Accade in tutta Europa. Più giochi e più sei a rischio».

I granata

Il tecnico Baroni dal canto suo pensa al 3-5-2: «Non lo escludo». Da capire chi sarà schierato in attacco. «Simeone è un valore aggiunto, Adams sta benissimo, Ngonge può fare la seconda punta e Vlasic sa esaltarsi come mezzala». In attesa del miglior Zapata. «Affrontiamo i più forti ed è una grande occasione per noi»», ha aggiunto l’allenatore, «dovremo fare una grande prestazione: serviranno intensità mentale e fisica, dobbiamo eliminare alcuni errori che ci stanno penalizzando molto». Per l’ex Simeone sarà una partita speciale. «Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene», ha detto, «ho pianto tanto durante il viaggio da Napoli a Torino ma ora mi sento in sintonia con il mondo granata». Adesso il Cholito cerca i gol per evitare che il Toro sprofondi in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA