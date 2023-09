Il Napoli a Braga torna a sorridere 

Sporting Braga 1

Napoli 2

Sporting Braga (4-2-3-1) : Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja (40’ st Marin); Carvalho (23’ st Zalazar), Al Musrati; Djalò (32’ st Banza), R.Horta, Bruma; Ruiz (40’ st Pizzi). Allenatore Jorge.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13’ pt Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (46’ st Natan); Politano (21’ st Raspadori), Osimhen (45’ st Simeone), Kvartskhelia (21’ st Elmas). Allenatore Garcia.

Arbitro : Gozubuyuk (Olanda).

Reti : nel pt 46’ Di Lorenzo; nel st 38’ Bruma, 42’ autogol Niakaté.

Note : ammoniti Anguissa, Fonte, Politano, Borja, Olivera, Juan Jesus, Osimhen, Djalò, Raspadori.

Braga. Un Napoli bravo a metà e fortunato quanto basta si regala a Braga la prima vittoria nel girone di Champions. La squadra di Garcia gioca bene nel primo tempo e capitalizza poco il gran numero di occasioni che crea, ma nella ripresa crolla atleticamente lasciando campo ai portoghesi.

Dopo il vantaggio di Di Lorenzo a fine primo tempo, i portoghesi pareggiano a 7’ dalla fin. A questo punto la fortuna che non aveva aiutato gli azzurri nella prima frazione (due pali e una traversa), gira dalla loro parte. Un autogol di Niakaté li riporta in vantaggio al 42’ e Meret si salva all’ultimo istante del recupero quando una conclusione di Pizzi finisce sul palo. Il risultato dà ragione a Garcia ma ancora troppi sono i lati oscuri mostrati dalla squadra per poter dire che i Campioni d’Italia abbiano ritrovato il passo della passata stagione. Infortunio per Rrhamani dopo 13’: risentimento muscolare. Ora il campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA