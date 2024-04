il “napoletano” Cheddira colpisce due volte I tifosi contestano i campioni d’Italia 

Napoli 2

Frosinone 2

Napoli (4-3-3) : Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 4.5, Ostigard 5.5, Mario Rui 5; Anguissa 6 (40’ st Simeone sv), Lobotka 6.5, Zielinski 5.5 (33’ st Cajuste 6); Politano 7 (33’ st Raspadori 6), Osimhen 6, Kvaratskhelia 6.5. In panchina: Gollini, Idasiak, Mazzocchi, Natan, Dendoncker, Traoré, Lindstrom. Allenatore Calzona 5.5.

Frosinone (3-4-2-1) : Turati 6.5; Lirola 5.5, Okoli 6, Romagnoli 6; Zortea 6.5 (51’ st Lusuardi sv), Mazzitelli 6 (51’ st Gelli sv), Barrenechea 6, Valeri 5; Soule 6 (33’ st Seck 6), Brescianini 6 (33’ st Reinier 6); Cheddira 7.5. In panchina: Frattali, Cerofolini, Marchizza, Baez, Kaio Jorge, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis, Mateus Henrique. Allenatore Di Francesco 6.5.

Arbitro : Fabbri di Ravenna 6.5.

Reti : 16’ pt Politano; 5’ e 29’ st Cheddira, 19’ st Osimhen.

Note : Meret al 30’ pt para un rigore a Soulé. Espulso al 53 ’st Mario Rui per somma di ammonizioni. Ammoniti: Rrahmani, Okoli. Angoli: 6-2 per il Napoli. Recupero: 3’; 5’.

Napoli. Sotto lo sguardo di Luciano Spalletti che torna per la prima volta ad assistere a una partita al “Maradona” dopo la vittoria dello scudetto e si commuove per la splendida accoglienza dei tifosi, il Napoli frena ancora e bruscamente la rincorsa verso la conquista di un posto in Europa. La squadra di Calzona pareggia con il Frosinone che nel mese di dicembre l’aveva umiliata, sullo stesso campo, eliminandolo dalla Coppa Italia con un pesantissimo 4-0. Finisce 2-2 e gli azzurri - fischiati e contestati dai tifosi - che mostrano solo in rari momenti un’intensità di gioco e un’ispirazione nelle trame offensive che ricorda l’era-Spalletti e di cui si era rivisto qualche spunto nel secondo tempo della partita vinta a Monza. Nel Frosinone, che conquista un punto prezioso per la salvezza, brilla con una doppietta Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli, rilevato dal Bari e trasferito in prestito ai ciociari.

«Se arrivano i fischi devi prenderli e tornare zitti a casa, in silenzio. Non abbiamo niente da dire al pubblico, erano in 50 mila, venuti allo stadio peraltro in un orario non comodo», ha detto a fine gara il tecnico azzurro Francesco Calzona.

