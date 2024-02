Il mutuo si trasforma in un incubo 

Erano convinti di aver respinto l’assalto di un creditore alla loro casa, ma dopo anni di battaglia giudiziaria una coppia cagliaritana si è trovata alle calcagna una nuova società di recupero crediti che, a suo dire, avrebbe comprato il mutuo dalla banca con la quale avevano contratto il mutuo. Un titolo che, nove anni prima, l’istituto di credito aveva già ceduto. Ora un’inchiesta della Procura proverà a far luce su come abbia fatto lo stesso credito a passare di mano in mano, nonostante ci sia già stata una pronuncia del Tribunale.

La vicenda

Nasce dalla querela dell’avvocata Stefania Mereu, difensore della coppia, l’indagine della Procura su una società che, attraverso un’azione giudiziaria, starebbe cercando di pignorare una casa con un credito che, però, sarebbe già usato in passato. «I miei clienti avevano contratto un mutuo ipotecario da 78mila euro», spiega l’avvocata, «il 5 marzo 2009 la banca, con atto notarile, aveva conferito ad un altro istituto di credito alcuni rami d’azienda: svariate filiali, nonché l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria su tutta la Sardegna. A seguito di un tracollo finanziario, i miei clienti non avevano più pagato il loro mutuo, così per tramite del referente per il recupero crediti, la seconda banca aveva attivato la procedura di esecuzione immobiliare per circa 60mila euro. Una procedura che poi il giudice civile, Stefano Greco, sei anni fa ha dichiarato estinta per inattività del creditore».

Il nuovo assalto

Nonostante la pronuncia del giudice, però, di recente la coppia ha ricevuto un atto di precetto, non dalla banca che aveva acquisito il titolo, ma da una società di recupero crediti che ha dichiarato di averlo acquistato nell’aprile 2018 dal primo istituto, quello col quale i privati avevano contratto il mutuo. «Quella banca», prosegue l’avvocata, «non era più titolare del credito vantato da ben nove anni. Non solo. Per magia il debito è poi salito ad oltre 100 mila euro, non più solidale ma richiesto per l’intero a ciascun debitore». Nell’opposizione al precetto l’avvocata ha contestato «l’assurdità della richiesta, sia perché effettuata da un soggetto che non ha titolo, sia perché in ogni caso era completamente errato ed infondato l’importo richiesto: a tal fine ho anche allegato la procedura esecutiva ormai estinta, al fine di dimostrare documentalmente le nostre ragioni e la follia della richiesta».

Da qui la nuova battaglia giudiziaria e la richiesta di intervento della Procura. «Ho ritenuto», ha concluso la legale Stefania Mereu, «che si stia consapevolmente mettendo in atto una truffa nei confronti dei miei clienti, con un grave danno economico e psicologico per i miei clienti».

