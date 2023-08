Il museo snobbato dai vacanzieri 

Solo sette su cento turisti che l’anno scorso si sono fermati almeno un giorno in città hanno visitato l’Antiquarium arborense, nel complesso 171.738 presenze di cui 113.528 nei mesi estivi e 23.128 in quelli invernali. Il dato sulle presenze riportato nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del palazzo degli Scolopi non quadra con quello dell’Ufficio statistiche della Regione che indica in 151.985 le presenze nel 2022. La sostanza cambia di poco, 8 visite anziché 7 su 100 visitatori. Per rendere meglio l’idea Cabras con i Giganti solo nel mese di luglio ha staccato 17 mila biglietti, cinquemila in più di Oristano in un anno. Il Comune non riporta il dato sull’incasso. Ipotizzando una media tra un biglietto onnicomprensivo di tutti i siti interessati in città compreso il museo diocesano e quello finalizzato al Museo il botteghino incassa tra i 50 e gli 80 mila euro.

In rosso

I numeri non danno certo l’idea di una città turistica che tra gli obiettivi strategici «promuove la propria identità culturale, attraverso il patrimonio storico e culturale». Nei due anni del Piano si punta a raggiungere 15.136 visite annue nei musei e nelle istituzioni culturali, oltre a inserire la città in 10 circuiti turistici e passare da 25 a 33 eventi culturali con il coinvolgimento dei giovani e delle realtà culturali e artistiche del territorio. «Il dato cento non positivo sulle visite al Museo trova una spiegazione nella politica nazionale di qualche anno che riserva grande attenzione, come è giusto, alle grandi realtà come Pompei, il Pantheon e altre finalizzata al business sottovalutando così le realtà minori come la nostra che costituiscono l’ossatura culturale e identitaria del Paese. Il contributo della Regione e del Comune consente la gestione ordinaria ma non certo di programmare eventi di un certo tipo. La novità dell’Antiquarium è data dall’esposizione della collezione Guastini, a settembre proporremo le pagine molto interessanti degli scavi a Tharros di Lord Vernon del 1851 », spiega Momo Zucca, archeologo.

L’obiettivo

Rendere Oristano città turistica oltre lo slogan rientra tra le mission istituzionali di questa legislatura e con questo obiettivo la dirigente del settore Programmazione ha formalizzato l’acquisizione dell'area urbana tra la via Contini e la via Sant’Antonio della superficie catastale di mq. 375 per 140 mil la euro oltre le spese e gli oneri derivanti dalla stipula dell'atto di compravendita utilizzando il contributo di 160 mila euro della Regione. All’interno di questi 375 metri quadrato si trova un tratto di mura medievali che, a giudizio dei tecnici, «costituisce un prezioso frammento dell'antica fortificazione oristanese, e che l'atto di acquisizione dell'area consentirebbe di riconsegnare alla comunità un fondamento storico di altissimo valore artistico e culturale e di completare il processo di valorizzazione del giardino e della porzione di mura giudicali già presente nella via Cagliari. Un angolo di verde e cultura.