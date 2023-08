Il museo si arricchisce di una nuova opera di Nivola 

Una nuova opera di Costantino Nivola al museo Spazio Ilisso. Posizionata su una mensola al di sopra dei bozzetti a matita realizzati dall’artista di Orani per la creazione di piazza Satta, rappresenta una fase successiva dello studio, quando quei disegni sono divenuti terracotta prima ancora dei bronzetti collocati nella piazza.

«Il “Modello per il poeta Sebastiano Satta”, del 1966, è esposto assieme ai disegni, in un allestimento che ripropone l’inserimento della scultura all’interno della roccia - dicono le guide -. Non è in bronzo, ma in terracotta con un colore che vira sul rosso e conserva la traccia del lavoro manuale dell’artista». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA