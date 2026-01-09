Il museo riparte con la passeggiata di Sant’Antonio 

Il museo Nivola di Orani inaugura il nuovo anno con tre appuntamenti. Il 16 gennaio alle 15 si terrà la passeggiata di Sant’Antonio. I partecipanti si incontreranno al museo per la visita guidata agli spazi espositivi, per poi spostarsi nella bottega artigiana del mascheraio. Il percorso guidato si concluderà con la visita alla chiesa del Rosario dove si potrà assistere alla prima uscita de Sos Bundhos in occasione dell'accensione dei fuochi in onore di Sant’Antonio abate. Il secondo appuntamento è il 23 gennaio alle 18 con la presentazione del libro “Terre promesse” di Giampaolo Salice. Dialogherà con l’autore Ornella Demuru. Si parlerà di pirati, corsari, migrazioni e diaspore nel Mediterraneo globale del Settecento. Il 25 gennaio alle 10.30 il mercatino biologico e a chilometro zero equo solidale; uno degli obiettivi del museo per mettere al centro le persone e il pianeta. (g. pit.)

