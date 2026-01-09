VaiOnline
Orani.
10 gennaio 2026 alle 00:10

Il museo riparte con la passeggiata di Sant’Antonio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il museo Nivola di Orani inaugura il nuovo anno con tre appuntamenti. Il 16 gennaio alle 15 si terrà la passeggiata di Sant’Antonio. I partecipanti si incontreranno al museo per la visita guidata agli spazi espositivi, per poi spostarsi nella bottega artigiana del mascheraio. Il percorso guidato si concluderà con la visita alla chiesa del Rosario dove si potrà assistere alla prima uscita de Sos Bundhos in occasione dell'accensione dei fuochi in onore di Sant’Antonio abate. Il secondo appuntamento è il 23 gennaio alle 18 con la presentazione del libro “Terre promesse” di Giampaolo Salice. Dialogherà con l’autore Ornella Demuru. Si parlerà di pirati, corsari, migrazioni e diaspore nel Mediterraneo globale del Settecento. Il 25 gennaio alle 10.30 il mercatino biologico e a chilometro zero equo solidale; uno degli obiettivi del museo per mettere al centro le persone e il pianeta. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 