«Il museo riapre in primavera» 

I centoventi giorni previsti da contratto sono scaduti da un pezzo: al museo Antiquarium arborense i lavori, iniziati lo scorso febbraio, si sarebbero dovuti concludere a giugno 2024.

Per poter tornare ad apprezzare l’immenso patrimonio custodito nelle sale intitolate a Peppetto Pau, invece, bisognerà attendere ancora qualche mese.

La promessa

«Prima dell’estate restituiremo alla città una struttura completamente rinnovata», assicura l’assessore alla Cultura, Luca Faedda. L’intervento, finanziato con 500mila euro di risorse Pnrr, si è rivelato decisamente più complicato del previsto.

«Durante questi mesi, sotto la supervisione della soprintendenza, gli archeologi hanno svolto un lavoro certosino di catalogazione di migliaia di reperti - spiega Faedda - Sono state realizzate schede specifiche per ogni oggetto e questo ci ha permesso di censire tutto il materiale esposto e anche quello conservato, compresi i sequestri conservativi».

Gli interventi

Al pian terreno gli operai stanno mettendo a punto la nuova struttura espositiva che punta ad offrire un’esperienza più chiara e immersiva ai visitatori.

Parallelamente, con un ulteriore finanziamento di 200mila euro ottenuto grazie alla misura “Piccoli borghi d’arte”, si interverrà al piano superiore. Saranno introdotti strumenti multimediali e interattivi che permetteranno un approfondimento innovativo delle collezioni attraverso visori per la realtà aumentata.

Le novità

Nei giorni scorsi il dirigente della polizia locale, Gianni Uras, ha firmato un’ordinanza che istituisce, fino al 31 marzo, il divieto di sosta sul lato numeri pari di via Serneste e sul lato numeri dispari di via Parpaglia (dal civico 31 al 39) per consentire i lavori di realizzazione del nuovo ingresso. «Lo storico accesso da piazzetta Corrias sarà sostituito da quello in via Parpaglia - fa sapere l’assessore - un cambiamento che punta a migliorare l’accessibilità e l’accoglienza dei visitatori, oltre a rendere più funzionale la disposizione degli spazi interni». Via le barriere architettoniche, mentre il giardino dell’attuale ingresso sarà valorizzato. «Siamo riusciti a salvaguardare anche le piante», conclude Faedda.

La nomina

Nell’arco di poche settimane si dovrebbe conoscere anche il nome del nuovo direttore del museo: il bando si è chiuso da mesi ma la rinuncia di alcuni componenti ha fatto slittare la riunione della commissione chiamata ad esaminare le nove candidature (anche se nel frattempo qualcuno avrebbe rinunciato). Intanto, alla Fondazione Oristano è stata confermata la gestione dell’Antiquarium e del progetto integrato museo, torri, archivio storico e pinacoteca comunale fino a marzo «in attesa di definire gli elementi essenziali del contratto di servizio e il contratto relativo alla concessione delle strutture comunali previste nel Documento unico di programmazione approvato». Il finanziamento, per tre mesi, è di 122mila euro.

