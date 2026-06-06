Il museo grande come una città 

Nagjima si era spenta pian piano. Una stella d’acciaio a quattro punte, opera di Gianfranco Pardi, collocata dal 2001 nel piazzale affacciato sulla baia di Porto Frailis. Due anni fa un cittadino ha pagato il restauro e l’astro d’acciaio ha ripreso a brillare. Najima è uno dei simboli del Museo d’arte contemporanea all’aperto Su Logu de s’Iscultura, nato nel 1995 in occasione dell’esposizione antologica di Mauro Staccioli.

L’idea di un parco di scultura prese vita quando Edoardo Manzoni venne invitato ad Arbatax dal lungimirante sindaco Franco Ladu per contribuire all’organizzazione di una rassegna. Scrive Rita Pamela Ladogana, docente all’Università di Cagliari. «L’idea di legare lo spazio sociale quotidiano della comunità con l’arte viene recepita dall’amministratore illuminato e ampliata trasformando una proposta singola in un progetto permanente che possa dialogare con il territorio e con la sua storia».

Il tocco di Maria

Il concetto era quello di creare un rapporto simbiotico tra opera e paesaggio urbano. Cercare luoghi da rivitalizzare e far rinascere perché potessero rinascere come nuovi scorci della vita cittadina. A volte le idee diventano magia. Maria Lai trasformò un semplice muro di contenimento in cemento grezzo in una poesia parlante. Imponenti o piccoli segreti preziosi. Come quando la parete antica dell’ex Seminario venne impreziosita dalle farfalle di Renata Boero. A dodici anni dagli ultimi interventi le opere gridavano il bisogno di interventi. I vandali hanno infierito a più riprese sulle strutture consunte dal tempo. Un nuovo ristoro arriva nei nostri giorni dal Comune di Tortolì che mette a disposizione 175 mila euro. Soldini dalla tassa di soggiorno per la cura delle opere, l’illuminazione e i totem informativi.

Il sindaco illuminato

Spiega Franco Ladu: «Le finalità che ci spinsero a sostenere il progetto di Manzoni e dell’associazione Porto Frailis furono tre. Nella ricerca di luoghi, i protagonisti erano proprio gli artisti, che in assoluta libertà sceglievano lo spazio urbano da trasformare con le loro creazioni. Dico quasi, perché talvolta le proposte, pur bellissime e intriganti, sfidavano le leggi del bilancio e della Sovrintendenza. La seconda finalità nasceva dalla necessità di affiancare in modo critico e dialettico la cultura nuragica sarda all’arte contemporanea». Già negli anni novanta i turisti reclamavano cultura ed eventi, che non solo di playa vive l’uomo.

Muro di critiche

Il vero ostacolo fu convincere i cittadini scettici nell’investire denari in visioni immateriali di sconosciuti e un po’ strambi personaggi. Gli albergatori, udite udite, ritenevano fossero soldi sottratti agli asfalti. Tortolì si divise tra oppositori seriali e i portatori di rilievi sulla “funzionalità” delle opere d’arte. «Ricordo che le critiche più aspre provenivano da persone laureate, che si trovavano a disagio di fronte a nuovi e inaspettati linguaggi». Maria Lai, con la sua voce più vicina alla luna che agli uomini spiegò a Ladu come quanto accadeva «era la chiara testimonianza dell’assoluta mancanza di educazione all’immagine di cui soffrono soprattutto gli adulti». Ma le critiche più velenose sono quelle che ha messo in luce lo studio della professoressa Ladogana, sulla scarsa sardità degli artisti chiamati a partecipare alla nostra iniziativa, il disinteresse degli operatori turistici, l’assenza dei paperoni locali poco inclini a vestire i panni dei mecenati. Ma nonostante tutto il progetto è andato avanti e oggi con l’amministrazione guidata da Marcello Ladu vive un nuovo slancio.

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