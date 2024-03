Il museo dove tutti sono bimbi 

«Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Se Antoine de Saint-Exupéry, autore de “Il piccolo Principe”, avesse visitato quest’angolo della Marmilla, sarebbe rimasto colpito da quanto il ricordo del gioco e dell’infanzia siano più vivi che mai. Il Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna che si trova a Zeppara, frazione di Ales, è proprio questo: un contenitore che custodisce con cura la memoria del gioco passato.

La storia

Inaugurato nel 2002, il museo nasce come frutto del progetto didattico tra il 1993 e il ‘96 di Nando Cossu, insegnante alle scuole medie di Ales, che ha portato avanti coinvolgendo studenti, personale e familiari. E, in collaborazione col dipartimento delle tradizioni popolari dell’Università di Cagliari, hanno dato vita alla riproduzione di 260 giocattoli popolari.

Il boom

Chiusa negli anni della pandemia, dalla riapertura nel 2022 la mostra permanente ha visto una crescente partecipazione di visitatori e turisti: «Il museo è un punto di riferimento su tutto il territorio. L’interesse non è mai tramontato. Ci sono tante richieste e tanti visitatori in tutte le stagioni. Il punto di forza è il tema “semplice”, il gioco, che riguarda tutte le fasce d’età. Il giocattolo incuriosisce sia gli adulti che i bambini, ma anche appassionati e collezionisti, per questo motivo la fascia di utenza è ampia. Inoltre, si tratta di un luogo di passaggio ben visibile e facilmente raggiungibile», dice Francesca Muroni, presidente della coop Cultour di Cabras, che gestisce il museo.

In scadenza

Gestione che scadrà a fine anno e per cui il Comune sta già pensando a riprogrammare la gara d’appalto e, a detta del sindaco Francesco Mereu, «non è da escludere che ci saranno anche della novità in futuro».

In vetrina

La collezione vanta l’utilizzo di materiali di recupero: legno, canna, stoffa, latta. Si tratta di riproduzioni fedeli di giocattoli tradizionali ma vengono proposte anche attività pratiche, non solo alle scolaresche. «Proponiamo visite guidate e laboratori didattici aperti a tutti - sottolinea Federica Flore, l’operatrice museale - Il più gettonato è il laboratorio “Il gioco dei miei nonni”, in cui gli utenti ricreano i giocattoli della mostra permanente con le tecniche originali. Spesso viene riprodotta “Sa pippìa de zappu”, la bambola di pezza con stoffa, spago, raffia, nastri e materiali di recupero come i tappi di plastica; è riciclo creativo». «Instauriamo anche collaborazioni con altri musei, come il Diocesano di Ales o quello dell’Ossidiana di Pau, nonché contatti con altre realtà economiche del territorio – conclude la vicepresidente di Cultour, Daniela Pes - Ci auguriamo che questi rapporti crescano al fine di sviluppare e accrescere un’offerta sempre più integrata nel territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA