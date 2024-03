Il Museo delle Ferrovie riaprirà prima dell’estate 

Sprint finale per la riapertura del Museo delle ferrovie della Sardegna: dopo oltre 10 anni, sarà operativo prima dell’estate. Lo annuncia il direttore centrale dell’Arst Carlo Poledrini. «I lavori principali sono conclusi. Riguardavano la risoluzione di seri problemi strutturali della copertura e di altri elementi costruttivi per un importo di circa 650mila euro. Abbiamo tuttavia ritenuto necessario procedere con ulteriori interventi, seppur minori, che saranno realizzati nelle prossime settimane. Si tratta di lavori sui servizi originariamente non compresi nell’appalto per carenza di risorse, su impermeabilizzazioni e sulla predisposizione in sicurezza dei percorsi pedonali funzionali al rinnovato progetto espositivo. Contiamo di poter concludere per la fine di aprile o poco oltre».

La riqualificazione comprende anche un nuovo percorso espositivo che renderà la visita al museo un’esperienza più completa rispetto al passato. Si tratta di un sito di importanza strategica per il turismo a Monserrato. Fu inaugurato nel 1996 e fino il 2013 si poteva ancora visitare con gruppi organizzati. Era un fiore all'occhiello della città, con tanti visitatori da ogni parte dell'Isola. Poi le infiltrazioni d'acqua hanno causato l'inagibilità del museo. I vagoni esterni hanno subìto un naturale logorio in questi anni, essendo esposti alle intemperie, ma con la riqualificazione del sito verranno salvati.

RIPRODUZIONE RISERVATA