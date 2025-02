Il museo delle Due fonderie racconta la storia dei lavoratori  

Il museo delle Due fonderie, di recente affidato alla gestione dell’associazione culturale sangavinese “Sa moba sarda”, diventerà ancora più accogliente. Il Comune ha investito 9.131 euro per la nuova installazione di un impianto di climatizzazione a cui sia aggiungono 2.440 euro per la manutenzione straordinaria di infissi, vetrate e sistemi di apertura che in passato sono stati danneggiati anche da atti di vandalismo. In questa esposizione si snoda la storia industriale del paese. «Il museo delle Due fonderie è uno scrigno prezioso di memoria, che racconta la storia della nostra comunità. Una testimonianza del passato ma una fiammella accesa sul futuro della fonderia e dei suoi lavoratori – evidenzia l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna –. Abbiamo deciso di investire per il recupero e la riapertura della struttura, che sarà gestita da un’associazione locale, molto attiva sul piano turistico e culturale».

E il sodalizio “Sa moba sarda” ha tantissime idee per rendere vivo un patrimonio fatto di cimeli, foto del lavoro in fabbrica, macchinari della fonderia, filmati e registrazioni audio, fotografie, testimonianze orali e altri documenti. «Inoltre – spiega il presidente dell’associazione Antonio Garau – con un gruppo di ex lavoratori e persone in servizio potremo illustrare ai turisti la storia della fonderia, aperta nel lontano 1932. Le persone coinvolte racconteranno storie non scritte e saranno dei veri e propri libri umani. Con questo museo ci sarà un motivo in più per visitare San Gavino Monreale». (g. pit.)

