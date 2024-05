Il museo delle “Due fonderie” in comodato gratuito 

Il Comune vuole rendere fruibile a tutti il museo delle “Due fonderie”, testimonianza del lavoro nella fonderia, la fabbrica storica che 92 anni fa ha trasformato il volto di San Gavino, passato all’improvviso da paese agricolo a paese industriale. Per fare questo ha aperto un bando che prevede una manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito degli spazi del museo. «L’associazione incaricata - spiega il sindaco Carlo Tomasi - non dovrà pagare nessun canone d’affitto ma garantire l'apertura del museo almeno 52 volte all'anno garantendone la fruizione e l'accompagnamento qualificato durante le visite guidate». Le domande andranno presentate all’ufficio protocollo del Comune entro le 13 del 13 giugno a mano o via posta. L’amministrazione non può sostenere le spese di gestione del museo e per questo motivo ha deciso di aprire un bando alle associazioni.

Il “Museo delle due fonderie”, che si trova nell’ex magazzino ferroviario in via Montevecchio, è stato inserito nel parco letterario “Giuseppe Dessì”: ha questo nome perché lo scrittore villacidrese nei suoi romanzi cita l’antica fonderia di Villacidro, facendo riferimento a quella di San Gavino. (g. pit.)

