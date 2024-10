Il museo delle carte geografiche nell’antica tonnara di Su Pranu 

Un museo delle carte geografiche e un centro di documentazione digitale: è l’idea del Comune di Portoscuso per l’antica tonnara di Su Pranu, puntando su cultura, storia e ricerca per l’area simbolo del paese.

La Giunta guidata da Ignazio Atzori ha approvato in Giunta l’atto di indirizzo, destinando al progetto ventimila euro. Un primo passo che però è un’indicazione precisa di come si vuole procedere. «Pensiamo che, con la crisi attuale che stiamo vivendo, sia indispensabile andare incontro al futuro valorizzando la storia e la cultura - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - abbiamo pensato al museo della carte geografiche, che avrà delle implicazioni culturali rilevanti e ad un centro di documentazione digitale, sempre a Su Pranu. Saranno studiati i dettagli e poi serviranno finanziamenti con bandi tipo Pnrr e simili, ma anche coinvolgendo privati». In attesa della progettazione vera e propria la delibera illustra le caratteristiche del museo delle carte geografiche, in cui si esporrà «la storia e l’evoluzione delle carte geografiche in un percorso espositivo con pannelli che ospitano immagini di carte geografiche, fotografie, frontespizi di opere scientifiche, economiche, culturali, ambientali». Secondo l’amministrazione comunale di Portoscuso, il centro di documentazione digitale dovrà, si legge nella delibera, «raccogliere, catalogare e mettere a disposizione dei potenziali utenti il materiale digitale utilizzato nella realizzazione del museo».