Il museo della Giara diventa più smart con mezzo milione di euro in arrivo dal Pnrr 

Il comune di Gesturi ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro da fondi Pnrr destinato a implementare e ad aggiornare l’offerta del museo della Giara. Gli interventi mirano all’abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento della sicurezza e dei servizi multimediali e delle esperienze dirette sull’altopiano strettamente collegate al museo che ha sede in via Cavour. Il museo è gestito dalla fondazione Altopiano della Giara, che si occupa della custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree dei quattro Comuni fondatori (Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili). Il progetto ha un obiettivo primario: l’accessibilità a museo e altopiano a chiunque, normodotati, persone con disabilità o provenienti da altri Paesi, valorizzando il patrimonio creando un attrattore culturale di livello regionale. Di rilievo il cuore del progetto, il Sistema informativo ipermediale dinamico e interattivo (Sidi, che in sardo significa sete), bilingue (italiano-inglese), che offrirà servizi all’utente. Prevista la creazione di un punto ristoro e di un bookshop. Bassa esigenza gestionale, attrezzature, cartellonistica e dispositivi a lunga vita. Queste le chiavi per un intervento a bassissimo impatto ecologico: assenti i consumi idrici e la produzione di rifiuti. (g. g. s.)

