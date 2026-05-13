Fino a poco tempo fa era in vendita, pezzo storico e pregiato di una nota agenzia immobiliare destinato a facoltosi estimatori. Oggi il complesso delle ville Jacques Couëlle di Monti Mannu è nelle mani della collettività, primo e fondamentale passo per realizzare il museo della Costa Smeralda. Una rivoluzione culturale, soprattutto perché quelle ville, dopo essere state nella disponibilità del celebre architetto che le ha progettate, sono passate in varie mani, fino a finire in quelle dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che l'aveva sottratta agli ultimi proprietari. Ieri, dopo mesi di trattative, l’accordo con il Comune di Arzachena.

Il complesso

Il compendio immobiliare, nel borgo di Abbiadori, di circa 30 mila metri quadri, comprende unità immobiliari e terreni agricoli per un valore complessivo stimato di oltre 37 milioni di euro. Pare che le ultime trattative di vendita si aggirassero intorno ai quaranta. Le strutture sono state realizzate negli anni ‘60 dall’architetto francese Jacques Couëlle, amico di Picasso e Dalì, uno dei maestri chiamati da Karim Aga Khan a creare la Costa Smeralda, firma anche dell’hotel Cala di Volpe.

Nel progetto del Museo della Costa Smeralda (lo studio di fattibilità è stato coordinato dall’architetto Mario Chiodino, dirigente del Settore Pianificazione Territoriale del Comune e dall’Ufficio Patrimonio con la collaborazione dello Studio Artek Design di Alghero) gli spazi ospiteranno aree espositive dedicate alla storia del territorio, sale convegni, laboratori didattici, un bookshop e una caffetteria. «Oggi scriviamo una pagina storica per Arzachena», ha commentato il sindaco Roberto Ragnedda: «L’assegnazione delle Ville Couëlle non è solo un atto amministrativo, ma un segnale forte che richiama i valori della giustizia e dell’identità. Restituiamo alla collettività un bene di straordinario valore simbolico, sottratto alla criminalità, per trasformarlo in un presidio di legalità, memoria e bellezza, un museo che documenti quello che è successo dagli anni Settanta ad oggi». L’obiettivo è quello di diversificare l’offerta turistica andando oltre al balneare, seppur di lusso. Il polo museale creerà una rete con il Museo Civico Michele Ruzittu e i principali siti del parco archeologico, come la Tomba di Giganti Coddu Vecchiu e il Nuraghe La Prisgiona che già vantano 170 mila visitatori l’anno.

«È un’ottima iniziativa quella di dedicare un museo alla storia di un modello unico al mondo», commenta Enzo Satta, architetto che – accanto all’Aga Khan – ha visto da vicino l’evoluzione di quel modello: «Ma non tanto allo stile Costa Smeralda perché gli architetti dell’epoca avevano anche stili molto diversi. È la storia e la qualità del costruire in Costa Smeralda, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio che l’hanno caratterizzata».

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