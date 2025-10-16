Il museo del mattoncino fa tappa in città 

Il Museo del mattoncino Karalisbrick fa nuovamente tappa a Quartu. Dopo il grande successo dello scorso anno, arrivano in città nuove opere d’arte nella mostra in programma da domani - con l’inaugurazione prevista per le 10 - a domenica 30 novembre, nelle sale al primo piano dell’Ex Convento dei Cappuccini.Il museo itinerante, pensato e voluto dal brickbuilder Maurizio Lampis, è un’esposizione originale ed esclusiva dedicata ai curiosi di tutte le età, un percorso realizzato a Quartu in collaborazione con Cristiano Ardau e Giuliano Sanna, e con il contributo del Comune. La mostra si snoda in più sale, con temi diversi, all’interno dello storico edificio di via Brigata Sassari: 18 monumenti dedicati alla Sardegna in miniatura -dal Colle San Michele alla Basilica di Saccargia - ma anche altri monumenti stranieri, quali la Tour Eiffel, il Taj Mahal o Tower Bridge. La novità di quest’anno è il concorso Lego, dedicato ai bambini e disciplinato da apposito regolamento: ogni bimbo che presenterà un progetto costruito a casa con mattoncini frutto della propria fantasia potrà iscriversi gratuitamente e la sua creazione verrà esposta in un angolo dedicato. I migliori 3 verranno premiati e il vincitore assoluto verrà poi invitato a partecipare a fine anno al concorso regionale per diventare il campione sardo. (f.l.)

