Il museo del calcio resta chiuso: manca il bando per la gestione 

Negli ex spogliatoi del campo ‘Santa Lucia’ da oltre 13 mesi ci sono i cimeli del “Museo del calcio Nuccio Delunas”, donati da Corrado, figlio dell’ex calciatore della mitica Italpiombo, che arrivò in serie D. Da mesi si aspetta un bando di affido, ma al momento non è stato fatto niente ae per questo motivo i consiglieri comunali del gruppo “San Gavino al centro” Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno presentato una interrogazione rivolta al sindaco, all’assessora allo sport Claudia Pinna e all’assessore alla cultura Riccardo Pinna per conoscere i tempi di apertura del nuovo museo, molto caro ai sangavinesi.

«Il museo del calcio è stato terminato e reso fruibile dalla precedente amministrazione, ma ad oggi non abbiamo notizie di un nuovo bando per la sua gestione. Inoltre la mancata apertura di questo spazio espositivo ha portato alla presenza di tracce di umidità e muffa sulle pareti».

Il sindaco Stefano Altea manifesta ampia disponibilità in modo da rendere fruibile il museo del calcio: «È necessario fare un nuovo inventario al quale seguirà l’accettazione della donazione mediante delibera di giunta. Successivamente si procederà all’assegnazione del museo. Ringrazio Corrado Delunas per la donazione».

Intanto quest'ultimo spera che il bando di affido per l’apertura del museo possa essere fatto in tempi brevi: «Ho regalato al Comune tutti i miei cimeli – spiega Corrado Delunas – in memoria di mio padre e spero che la gestione possa essere affidata alla società Monreale calcio». (g. pit.)

