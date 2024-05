Il museo del calcio Nuccio Delunas è realtà 

Un bagno di folla per l’inaugurazione del museo del calcio sardo intitolato a Nuccio Delunas, giocatore dell’Italpiombo, la squadra locale che militò anche in serie D e che venne allenata dal mitico Cenzo Soro.

Negli ex spogliatoi dello stadio Santa Lucia è ora possibile ammirare i cimeli del calcio donati tempo fa dal figlio Corrado. A tagliare il nastro inaugurale c’era l’allenatore Giovanni Zucca, arzillo 89enne che è stato per anni presidente della società sportiva Sangavinese. Inoltre è stato scoperto il murale, realizzato dall’artista sangavinese Alessandro Spano, che raffigura Nuccio Delunas e lo stesso Giovanni Zucca. Tra i presenti molti amministratori locali, la campionessa italiana di fondo e mezzofondo Claudia Pinna, tanti amici, gli atleti e il direttivo della Monreale calcio guidata dal presidente Patrick Porceddu, che si occuperà della gestione del museo. «Finalmente si realizza un sogno atteso da tempo», dice Corrado Lunas. «Per noi sangavinesi quello di Corrado è un grande dono che tutti potranno ammirare», ha commentato Zucca. Il museo – spiega Porceddu – è prezioso per far conoscere la storia del nostro calcio».

