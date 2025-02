Il museo del calcio è pronto ma nessuno lo può gestire 

Da alcuni mesi il museo del calcio sardo, intitolato a Nuccio Delunas, giocatore dell’Italpiombo, la squadra locale che militò anche in serie D, è ospitato nei nuovi spazi degli ex spogliatoi dell’impianto sportivo Santa Lucia, ma ad oggi la gestione dello spazio espositivo non è stata ancora assegnata.

Carlo Delunas, figlio del calciatore Nuccio, spera che si proceda al bando di affido per l’apertura in tempi brevi: «Ho regalato al Comune tutti i miei cimeli – spiega – in onore della memoria di mio padre e spero che la gestione possa essere affidata alla società Monreale calcio, che ha manifestato la sua disponibilità. Inoltre spero che il museo possa essere arricchito con nuovi doni (maglie e altri oggetti) che potranno regalare le società sportive che giocano a San Gavino nel campo Santa Lucia. In passato si è sempre occupato della sua apertura l’appassionato di calcio e allenatore Giovanni Zucca». È possibile ammirare la mitica maglia dello scudetto e la bellissima collezione di cimeli del Cagliari, della Torres, dell’Olbia, dell’Italpiombo e della Monreale e ancora centinaia di gadget e foto delle squadre sarde.

Il sindaco Stefano Altea ricorda l’approvazione del regolamento sulle sedi. «È nostra volontà – spiega - dare priorità alla riorganizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale. Il museo del calcio, come gli altri immobili comunali, secondo la destinazione che verrà riconosciuta dalla giunta, sarà messo a bando e assegnato dagli uffici. Già nelle prossime settimane ci sarà la delibera».

