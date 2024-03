Il museo dei mattoncini Lego si trasferisce nell’ex Convento 

L’ex Convento dei Cappuccini si trasforma per un mese in museo dei mattoncini Lego, dal 5 aprile al 5 maggio. Con gran parte della collezione targata Karalisbrick che approda nella sede comunale di via Brigata Sassari, compreso il mezzo busto di Gigi Riva e in esclusiva la riproduzione di piazza San Marco, una vera e propria opera d’arte realizzata con i famosi mattoncini dal brick builder Maurizio Lampis, fondatore del museo inaugurato a Cagliari nel 2021.

«Ci saranno anche la fontana di Trevi, il Colosseo e la Cattedrale di Trani, una stanza dedicata a Star Wars, dodici monumenti sardi, e in micro scala i monumenti del mondo», annuncia Lampis citando alcuni pezzi forti della collezione. Spazio anche all'area vintage, ai castelli medievali, al Titanic, al Signore degli Anelli, e sette quadri storici. Un’attrazione per bambini e famiglie. «Ho già ricevuto delle prenotazioni da diverse scuole», dice il fondatore del museo di mattoncini.

«L’esposizione Lego è per noi motivo di soddisfazione, anche in considerazione del vasto interesse che si registra in merito», commenta l’assessora alle Attività produttive e valorizzazione del territorio Rossana Perra. «Una passione che diventa arte, ed è per questo che abbiamo voluto portare la mostra a Quartu, in una cornice affascinante come il Convento dei Cappuccini. Siamo convinti che verrà apprezzata dai cittadini e pensiamo possa servire anche ad attrarre in città visitatori non quartesi, in un’ottica di potenziamento dell’offerta turistica».

