Il museo dei Lego apre in viale Trento 

L’ultima fatica, la riproduzione di piazza San Marco realizzata con 170mila mattoncini, ha appena ottenuto un grande successo nell’esposizione a Venezia. Maurizio Lampis, creatore dell’opera costruita in otto mesi, è anche presidente di Karalisbrick: la sede dell'associazione e del primo e unico museo Lego in Sardegna da Sestu si è trasferita a Cagliari. E ora c’è anche la data dell’inaugurazione della nuova casa del mattoncino: il 31 marzo alle 10.30 in viale Trento 5.

Presenti, oltre a Lampis rientrato dall’esperienza veneziana, l’assessore al Turismo, Alessandro Sorgia, e il “marchese dei lego”. Ci sarà il museo con le principali opere in un’area da 250 metri quadri: undici i temi affrontati. C’è inoltre uno store per gli acquisti. I mattoncini esposti sono mezzo milione. Sarà dotato di audioguida con 6 lingue a disposizione. Verranno svolti dei laboratori per bambini con 40 chili di mattoncini a disposizione e sarà possibile festeggiare il compleanno. Chiunque può effettuare le prenotazioni al 347.7161229 o sulle pagine social karalisbrick (su Facebook) e museokaralisbrick (Instagram).

Lampis la scorsa settimana era a Venezia: ha esportato il suo ultimo lavoro, una magnifica riproduzione di piazza San Marco, facendo viaggiare la sua opera anche su una gondola. «È successo qualcosa di unico, indescrivibile, inimmaginabile», il commento del presidente di Karalisbrick. Un importante riconoscimento per il grande lavoro svolto in tutti questi anni con la creazione in miniatura e con i mattoncini di tantissimi monumenti, molti di questi ovviamente della Sardegna. Ora il nuovo passo con l'apertura del nuovo museo a Cagliari.

