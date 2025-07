Il museo civico mostra i suoi tesori 

Il Museo Civico “Salatore Fancello” di Dorgali riapre finalmente le sue porte. Dal prossimo venerdì è nuovamente possibile scoprire le opere di uno degli artisti del Novecento più magici dell'Isola.

L’esposizione ospita alcune opere dell’artista dorgalese, tra cui il pregevole e conosciuto "Disegno Ininterrotto", un particolare rotolo lungo di circa sette metri, popolato da scene campestri e creature fantastiche, che Salvatore Fancello donò all’amico Costantino Nivola in occasione delle sue nozze. L’opera è stata di recente restaurata dalla professionista Gloria Manca, e torna di nuovo visibile grazie a un finanziamento della Regione ottenuto dal Man. Il museo resterà aperto sino al 17 ottobre dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 con ingresso gratuito.

Intanto il Comune di Dorgali guidato da Angela Testone incrementa i servizi per la stagione estiva, anche verso Cala Gonone, tra eventi di ogni tipo e servizi bus diurni e notturni, anche per i turisti. Il comune di Dorgali conferma di voler investire su arte, emozioni e turismo lento e sensoriale. Una scelta che ultimamente sembra voler pagare, in un mondo sempre più trafelato.

