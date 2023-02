Il museo archeologico si prepara per l’apertura 

Ancora poche settimane e il museo archeologico di Mandas sarà una realtà. Si chiamerà MA.H.MU e nascerà nell’ex palazzo di piazza IV Novembre, dove vanno avanti senza sosta i lavori finalizzati alla conversione dell’edificio appena restaurato dal Comune in una struttura adatta all’esposizione dei reperti archeologici rinvenuti nell’ex Ducato. «L’obiettivo è promuovere la conoscenza del patrimonio storico e identitario del paese e assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica», dice il sindaco Umberto Oppus. Nel nuovo Museo troveranno spazio alcuni dei reperti rinvenuti nelle campagne di scavo effettuate nelle numerose aree nuragiche disseminate nel territorio (alcune molto recenti); verranno inoltre allestiti dei pannelli con la ricostruzione dell’antica Mandas. Si tratta di cocci, oggetti domestici e arredi funerari custoditi per lungo tempo nei magazzini della Soprintendenza archeologica di Cagliari. Reperti che risalgono all’era nuragica sino al periodo romano. Gli archeologici della Soprintendenza hanno inoltre predisposto il progetto per la riapertura del cantiere di ricerca e indagine scientifica nell’area nuragica Su Angiu (denominata anche Bangiu), per dimensioni e struttura considerato tra i siti nuragici più importanti della Trexenta. (sev. sir.)

