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Alghero.
03 ottobre 2026 alle 00:27

Il museo archeologico riapre le porte dopo sette mesi 

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Riapre le porte dopo sette mesi di lavori il Museo Archeologico. La restituzione alla città è avvenuta nel giorno di San Michele, patrono di Alghero, in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il museo era infatti chiuso dal 16 febbraio scorso per consentire l’esecuzione di interventi finanziati dal Pnrr per oltre 240mila euro e avrebbe dovuto riprendere le visite per l’estate. Ma il restyling ha richiesto più tempo del previsto. Il progetto non solo ha riguardato l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono stati migliorati anche l’accesso e la visibilità dell’ingresso, con due vetrate affacciate sul Corso, poi l’accoglienza, i servizi e la segnaletica lungo il percorso museale, insieme ad adeguamenti per consentire una visita il più possibile autonoma anche ad anziani, bambini e persone con disabilità. Progettazione e direzione dei lavori sono state affidate all’architetto Stefano Govoni, con il coinvolgimento della Soprintendenza.

«Un museo è parte viva dell’identità e della comunità che lo custodisce», ha sottolineato il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu. Il sindaco Cacciotto ha rimarcato l’importanza degli investimenti sull’accessibilità dei siti culturali, mentre l’assessora Raffaella Sanna ha ricordato il lavoro di Comune, Fondazione, progettista e Soprintendenza per restituire alla città un luogo strategico.

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