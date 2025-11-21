Il Museo archeologico “dimentica” Asproni  e avvia il rinnovamento 

Il Museo archeologico nazionale di Nuoro rinnova la sua identità. Lo fa dopo mesi di ascolto e confronto con la comunità: un nuovo logo, il nome, altrettante visioni per uno spazio più dinamico e vicino al territorio. La linea che il museo diretto da Antonio Cosseddu segue è quella di riuscire a portare il passato al mondo contemporaneo. Negli ultimi mesi, infatti, l’impegno è avvenuto in collaborazione con Bam strategie culturali che ha portato, finora, a un nuovo logo e a una nuova identità visiva. «Negli incontri fatti a giugno ci siamo confrontati sui reperti più significativi, i visitatori giravano per le sale con foglietti e prendevano appunti sui reperti che ritenevano più identitari. Da questo sondaggio - spiega Cosseddu - è emerso che l’Askos, il vaso in bronzo con testa di toro rinvenuto a “Sedda e sos carros” a Oliena era quello adatto. I grafici hanno poi elaborato l’immagine con pochi tratti e colori, rendendola facilmente riconoscibile. Anche il nome “Museo archeologico nazionale di Nuoro” non è nuovo, anzi, negli atti è questo. Asproni è un’associazione fatta per il palazzo dove ha sede il museo, ma in realtà il vero nome è un altro. Questo non significa che ci allontaniamo da Asproni, anzi, sono attive diverse interlocuzioni affinché il museo dia visibilità a una figura importante come Giorgio Asproni, ultimamente poco raccontato».

Nel museo sono in corso i lavori per ulteriori strumenti identitari. I prossimi passi saranno le nuove locandine e template.

