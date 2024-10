Il museo archeologico apre le porte agli studenti 

«La didattica è uno strumento che ci permette di approfondire i rapporti con la comunità, non solo cittadina ma anche di contesto più ampio». Sono le parole di Antonio Cosseddu, neo direttore del museo archeologico nazionale “Giorgio Asproni” di Nuoro, in occasione del primo laboratorio didattico dell’anno con i bambini della scuola “Ferdinando Podda”. I piccoli, dopo una visita guidata, si sono cimentati nella realizzazione di vasi e forme ceramiche con l’argilla. Un’iniziativa che proseguirà anche con altre scuole. «Le nostre attività didattiche, visite guidate incluse, non sono a senso unico - prosegue Cosseddu -. Prevedono uno scambio, un coinvolgimento diretto dei visitatori. Ora sentiamo la necessità di strutturare meglio la nostra proposta, con calendari e programmi da condividere, pensati per e insieme alle scuole. Organizzeremo presto degli incontri con i docenti, con i quali definire un’offerta integrata alla didattica scolastica. Auspichiamo di ottenere un’offerta specifica anche per famiglie e adulti. Di grande aiuto sarà la collaborazione con le altre realtà del territorio come il Man, che ci ha coinvolto in un’attività formativa di recente, e altri soggetti del Distretto culturale del Nuorese».

RIPRODUZIONE RISERVATA