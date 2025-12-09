VaiOnline
Tertenia.
10 dicembre 2025 alle 00:23

Il museo Albino Manca non avrà più barriere 

Buone notizie per il museo Albino Manca di Tertenia. Arrivano dall'assessorato regionale ai Beni culturali oltre duecentomila euro. Fondi che serviranno per abbattere le barriere architettoniche, creare un nuovo ingresso e completare il nuovo allestimento. Secondo il cronoprogramma i lavori prenderanno il via entro il 2026. «Si tratta di opere che portano a compimento un progetto più ampio avviato con il Fondo Cultura 2021 e permetteranno alla struttura di essere più attrattiva –dicono dalla Giunta guidata da Giulio Murgia – ma soprattutto sarà interamente inclusiva». Inoltre, il nuovo ingresso metterà in comunicazione il museo con la Chiesa Beata Vergine Assunta realizzata da Don Egidio Manca, cugino di Albino.

Con la redazione del piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche la struttura potrà partecipare ai bandi Ministeriali ed Europei che impongono, tra i requisiti, quello di avere il Peba (piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche) approvato e aggiornato. «Le sale espositive verranno dotate di una pavimentazione in microcemento, cambiando il look verrà migliorata la lettura delle opere, restituendo un senso di piacevolezza nella visita», concludono. (f. m.)

