Il museo a cielo aperto delle miniere 

«Un museo di minerali e arte mineraria a cielo aperto per tenere viva la memoria storica e identitaria di Montevecchio, il borgo che per decenni fu veicolo di sviluppo economico e occupazionale e ora potrebbe arricchire l’offerta turistica agli ospiti della Costa Verde». Punta in alto il sindaco di Arbus, Paolo Salis, dopo la lettura delle oltre 50 schede descrittive che fotografano l’immenso patrimonio di beni mobili minerari inviati da Igea, campioni di eccezionale bellezza ancora presenti dove sono stati lasciati con la chiusura dell’attività estrattiva nel 1991.

Il progetto del Comune nasce dalla risposta di Igea, proprietaria dei beni, all’Amministrazione che aveva chiesto l’autorizzazione a trasferire nel centro abitato del paese un vagoncino del trenino che trasportava i materiali dalla miniera a Piscinas. «Igea – racconta Salis – non si è limitata a darci il via libera al trasloco, ma ha inviato le fotografie dei beni disponibili, a corredo di ciascuno una scheda sintetica che descrive il mezzo, l’età, il peso, l’utilizzo e gli elementi che lo compongono». Molti vagoncini sulle rotaie, le perforatrici prima a secco e poi ad acqua, meno nocivi per il minatore perforatore. Tutti in ferro e in uno stato di conservazione che Igea descrive «pessimo». E Salis aggiunge: «Di fronte a tanta ricchezza, l’idea di un museo è stata condivisa dalla Giunta, anche perché gli oggetti si raccontano da sé. Inseriti in un ambiente che ricrea il posto di lavoro, con arnesi e materiali originali nelle officine e cantieri estrattivi abbandonati». Pezzi che ricostruiscono il riparo del minatore e di una galleria, a grandezza naturale e con materiale vero, sparso qua e là nei siti abbandonati. Gioielli dell'archeologia industriale nell’Isola.

«In attesa di una seconda riposta, speriamo positiva – dice l’assessora all’arredo urbano, Sara Vacca – il primo passo sarà la scelta del simbolo minerario destinato ad arredare uno spiazzo all’ingresso del paese». L’iniziativa diventa poi occasione per intervenire sui trenini che trasportavano piombo e zinco dalla miniera al mare, attraverso le dune di Piscinas, fino alla spiaggia dove venivano poi caricati sulle imbarcazioni. «Parcheggiati – prosegue Vacca – da oltre trent’anni sulla sabbia, presentano i segni dell’usura del tempo. Qualche anno ancora e si correrà il rischio di raccogliere sulla sabbia solo frammenti di materiale arrugginito. L’idea è sostituirli con altri che si trovano vicino ai pozzi estrattivi». Il tutto inserito in un percorso museale, una carta in più sulla ruota del turismo che fino ad oggi ha incantato i visitatori, basti pensare alle migliaia di presenze all’anno registrate a Pozzo Gal.