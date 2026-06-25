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Ilbono.
26 giugno 2026 alle 01:21

Il Murru quater, stesse deleghe alle due Depau 

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Le due Depau restano colonne portanti della Giunta comunale di Ilbono. Arianna e Mirella conservano, a grandi linee, le stesse deleghe del precedente mandato. La prima, regina dei consensi alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno scorsi con 142 preferenze, tiene Cultura, spettacoli e istruzione e in più le è stato conferito l’incarico di vicesindaco. Anche per Mirella Depau, seconda più votata (94 preferenze), passa la linea della continuità: ha le deleghe assessoriali a Lavori pubblici e servizi tecnologici. Ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo mandato amministrativo del sindaco Giampietro Murru, il secondo di fila, il quarto nella sua lunga stagione politica. Il primo cittadino ha voluto nell’Esecutivo Giacinto Cerina, assessore all’Ambiente e alla protezione civile, deleghe ereditate dall’ex vicesindaco Flavio Stochino, e Leonardo Fois, cui Murru ha affidato Agricoltura e turismo. Il sindaco ha avocato a sé le deleghe a Servizi sociali, bilancio e sport. Con l’amministrazione di Ilbono operativa da ieri, oggi (il Consiglio è convocato per le 17) tocca a Gairo, ultimo dei sette paesi andati al voto a completare il quadro. I nomi degli assessori sono già stati ufficializzati dal sindaco Sergio Lorrai: Debora Ascedu (vice), Ugo Salis, Anna Rita Depau e Carlo Deiana. (ro. se.)

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