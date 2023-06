Il muro sarà abbattuto 

Dopo l’annuncio arrivato mesi fa, ora c’è una data ufficiale: il prossimo martedì sarà abbattuto il muro che separa via Tripoli con via Franklin, creando un collegamento tra le due vie, e quel tratto di strada sarà chiuso al traffico per tutta la durata dei lavori. Nelle intenzioni della giunta comunale che ha voluto questo intervento, il collegamento rappresenterà un passaggio utile per gli automobilisti, ma anche per le forze dell’ordine, visto che a fianco si trova la stazione dei Carabinieri, non ancora inaugurata.

