Il muro dell’oratorio rischia di crollare: c’è l’ordinanza 

Il muro dell’oratorio di Arbus a rischio crollo sulla strada ha fatto scattare l’allarme, inducendo l’ufficio tecnico del Comune a firmare in tarda sera l’ordinanza di messa in sicurezza. La segnalazione in Municipio è arrivata dai pedoni che hanno notato crepe profonde sulla costruzione di proprietà della parrocchia di San Sebastiano, recinzione che confina con la via Gramsci. Sul posto immediato l’arrivo degli agenti della Municipale e degli operai del Comune che hanno deciso di adottare la soluzione più prudente vista anche l’ora tarda. «Al fine di evitare - dice l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani - danni ai pedoni e ai mezzi di circolazione si è provveduto a transennare il muro pericolosamente inclinato sulla via, operazione necessaria considerata la presenza di importanti lesioni strutturali».

Il rischio crollo è apparso ancora più evidente ieri mattina, quando, come imposto dall’ordinanza, è intervenuta un’impresa edile locale. È bastato un leggero colpo di un escavatore per far cadere la cinta muraria all’interno del campo dell’oratorio. A questo punto, però, resta da capire quali saranno i tempi necessari per metterlo definitivamente in sicurezza e ricostruirlo. ( s. r. )

