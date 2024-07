Il Muravera raddoppia un team in A1, due in A2 

Il Muravera raddoppia e per la prossima stagione di tennistavolo si fa in quattro. Tante saranno le squadre iscritte ai maggiori campionati nazionali. Confermata la partecipazione alla A1 femminile, saranno due le squadre iscritte in A2 femminile. Una ha appena vinto quel campionato, l’altra è stata promossa dalla serie B, entrambe imbattute. E per la prima volta una squadra maschile è iscritta alla serie A2, grazie all’acquisizione dei diritti sportivi del Casamassima, società pugliese.

Al Muravera è stato attribuito il Premio Federale Cini, per i migliori risultati nei campionati a squadre e nei tornei nazionali e regionali, davanti a Castelgoffredo e Norbello.

La squadra che disputerà la A1 femminile è composta dalle confermate Valentina Roncallo, le russe Olga Vorobeva e Olga Vishnyakova, la rumena Roxana Istrate.

La formazione “A” della serie A2 femminile conferma Giulia Cavalli, Mihaela Encea, Nicoletta Criscione e Bianca Bracco. L’altra squadra schiera la ventenne spagnola Ainhoa Cristobal, Martina Tirrito (classe 2010), Federica Interlandi e le due sedicenni promesse azzurre, Francesca Seu e Sofia Minurri.

Per la Serie A2 maschile il coach Sandro Poma può contare al momento sul figlio Marco (ex Marcozzi e TT Sassari), Antonio Giordano e lo spagnolo Alberto Lillo. Gli stessi Poma e Giordano, con Francesca Seu sono attualmente in Cina, a Nanning, per un periodo di allenamento.

