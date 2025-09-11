VaiOnline
Film.
12 settembre 2025 alle 00:12

Il Murats di Samugheo set per un musical 

Il museo Murats di Samugheo domenica, a partire dalle 15, si trasformerà in un set cinematografico per ospitare le riprese del nuovo musical del regista romano Gian Paolo Vallati dal titolo “Le ragazze del coro”, una commedia sentimentale con molti inserti musicali, interamente girata a Oristano e provincia.

Dopo le scene girate tra Oristano, Milis, Cabras e San Giovanni di Sinis, in collaborazione con Orientare srl la troupe approda ora al museo di Samugheo per alcune riprese alle quali quanti andassero a visitare la mostra permanente presente al museo potrà partecipare tra le comparse. La produzione del film è infatti alla ricerca di almeno venti persone che simulino la presenza di pubblico.

Nel cast del film anche alcuni attori sardi tra i quali Alessandro Cossu, tra i protagonisti di fortunate serie televisive come “Centovetrine”, “La Squadra” e “Un posto al sole”, e Valeria Flore con all’attivo una intensa attività divisa tra cinema, televisione e lavori in ambito pubblicitario avendo lavorato, tra gli altri, con registi del calibro di Giuseppe Tornatore e Riccardo Milani in pellicole accanto a attori come Beppe Fiorello, Kasia Smutniak, Alessandro Tiberi, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli e Michele Placido.

RIPRODUZIONE RISERVATA

