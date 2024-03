Il murale per Thomas e il dolore della madre: «Era tutta la mia vita» 

C’è Thomas Frau a due passi dalla casa dove viveva con i suoi genitori. Il diciannovenne quartese morto nell’incidente in via Vesalio a Cagliari nella notte tra il 19 e il 20 gennaio, troneggia su un grande murale: lo sguardo fiero, il cagnolino tanto amato accanto e gli attrezzi del suo lavoro di barbiere che tanto amava.

Il ricordo

Un omaggio voluto fortemente dai suoi amici, in modo che mamma Stefania Puddu e papà Sergio Frau, lo avessero sempre davanti quel figlio unico adorato. Per realizzarlo li ha aiutati tutta la città: la famiglia, le attività commerciali, i parenti, tutti si sono uniti per far sì che quel desiderio diventasse realtà e così nei giorni scorsi l’artista Emanuele Boi, in arte Skan, ha finito la sua opera nella facciata di un palazzo in via Umbria.

Il dolore della madre

«Il murale è stata un’iniziativa degli amici di Thomas» racconta mamma Stefania, «gli stessi che dal giorno dell’incidente non ci hanno lasciato mai, nemmeno per un attimo, da soli. Vengono sempre a casa, tutti i giorni, e ci aiutano a cercare di sopportare questo dolore inimmaginabile». Sono loro che, «hanno pensato a tutto. Ci hanno chiesto se eravamo d’accordo e assieme abbiamo scelto la foto. Volevamo che ci fossero gli strumenti del suo lavoro perché Thomas lo amava tanto. Era molto preciso ed era anche molto bravo e sognava di aprire un suo salone».

Il ricordo si fa lancinante: «Thomas aveva tanti sogni. Era il mio unico figlio, non che se ne avessi avuti due sarebbe stato diverso, ma lui era tutto per me, era la mia vita. Mi diceva “mamma se dovessi aprire un salone, ti immagini?” e io gli rispondevo “certo figlio mio, ti aiuto io”». Lui era così, «un bravo ragazzo, lo dico davvero non mi ha mai dato preoccupazioni, non mi ha mai dato problemi. Poi purtroppo sono ragazzi ed escono».

La tragedia

Il ricordo di quella terribile notte quando l’auto di suo figlio si è scontrata con una Maserati, è un macigno posato sul cuore: «Sono venuti i carabinieri a dircelo alle 8,30. Thomas mi aveva mandato un messaggio alle 3,30 “mamma non preoccuparti sono in giro, torno tardi” tanto che mi ero anche arrabbiata “Thomas torna in fretta che devi andare a lavoro domani, ti devi alzare presto”. Poi ho visto che non era tornato e che al cellulare non rispondeva». Tutto si spezza in un attimo, «i carabinieri non volevano dirmelo, cercavo le parole adatte». Adesso «di Thomas mi manca tutto. Si sa le mamme vivono per i figli, lavorano per i figli, si fa di tutto per aiutarli. Mi manca la quotidianità, quando tornava a casa. Gli amici mi dicono “Stefania, Thomas era innamorato di te” . Lui era un grande coccolone. Io e suo padre lo abbiamo cresciuto con le regole, con i sani principi».

Il pensiero per l’amico

In auto con Thomas in quella notte maledetta c’era anche, tra gli altri, Federico Cubeddu, morto anche lui. «Non erano amici da tanto, io non lo conoscevo. Thomas mi aveva raccontato che c’era questo nuovo amico». Due amici uniti dallo stesso tragico destino. «Volevo ringraziare il sindaco e la consigliera comunale Romina Angius che ci hanno aiutato ad avere in fretta tutte le autorizzazioni per realizzare questo murale. E devo dire grazie a tutti, a tutti quelli che lo hanno voluto i suoi amici, i cugini». Il cagnolino della foto glielo aveva regolato la zia Giuliana Puddu che commossa ricorda, «era la figlia della mia cagnetta. Thomas era tanto affezionato e per questo hanno voluto metterla nel murale. A mio nipote volevano tutti bene, aveva tantissimi amici, non solo nel suo quartiere, ma in tutta la città, anche per via del lavoro che faceva».

