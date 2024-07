Il murale per Santa Caterina: è la prima di quattro opere 

Un murale dedicato alla santa patrona del paese, Santa Caterina. Il lavoro, commissionato dal Comune di Orroli, è stato realizzato dall’artista Stefano Pani. A lui il compito di rappresentare una comunità attraverso ciò che maggiormente rappresenta lo spirito religioso, civile e culturale. L’opera fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di quattro lavori finanziati dal Comune con 9mila euro. «I murales – ha detto il sindaco Alessandro Boi – rappresenteranno un percorso identitario culturale che racconterà la devozione della nostra comunità alla santa, non solo ma anche l’immenso patrimonio archeologico rappresentato dal Gigante rosso il nuraghe Arrubiu, il segreto della longevità dedicato a ziu Giuannicu Frau, orrolese vissuto fino a 112 anni, e uno scorcio dell’attività quotidiana della attività economica prevalente quella agropastorale». Il simulacro di santa Caterina domina l’ingresso del paese lungo la via Roma che viene percorsa dalla processione in occasione dei festeggiamenti. L’opera appena terminata raffigura il giogo dei buoi addobbati a festa che fieri trasportano il simulacro della santa accompagnato da due uomini in costume sardo che guidano i due animali. Sono stati già individuati i luoghi dove verranno realizzati gli altri murales: il nuraghe in corso Cavour, il centenario nella piazza della Biblioteca e, infine, lo scorcio di vita agro-pastorale ancora in via Roma. ( s. g. )

