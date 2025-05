Il murale per Marco nel luogo del delitto: le scarpe e il cavallo 

Più che un’artista, Cristiana Agus si definisce donna creativa. Con le sue mani, la 49enne di Bari Sardo ha realizzato il primo murale dedicato alla memoria di Marco Mameli. La scelta del luogo è tutt’altro che casuale: via Santa Cecilia, all’altezza del punto in cui il ragazzo di Ilbono è stato raggiunto da tre coltellate mortali nella drammatica serata del primo marzo. Sul murale sono raffigurati un cavallo e un paio di scarponi all’interno di un cerchio. Mamma a tempo pieno, dipendente stagionale nel settore della ristorazione, è la stessa artista a raccontare i dettagli dell’opera: «Sappiamo tutti che i cavalli erano la grande passione di Marco. Io l’ho rappresentato in blu, come l’acqua del mare di Bari Sardo, con la criniera marrone, il colore della terra e della campagna che Marco tanto amava. Poi ci sono le scarpe, che ogni genitore infila ai piedi dei propri figli sperando che facciano tanta strada. Nessuna famiglia dovrebbe vederle vuote. Le scarpe sono raffigurate dentro un cerchio rosso che rappresenta il grembo materno, la famiglia». La prima bozza, prima dell’inaugurazione di venerdì scorso, è stata donata alla famiglia di Marco. «Sentivo di dove fare qualcosa per Marco. Tutta la mia famiglia mi ha sostenuto nella realizzazione dell’opera e in tanti qui a Bari Sardo, compresi gli operai comunali, si sono resi disponibili per posare il pannello sulla parete concessa dai proprietari dell’abitazione».

