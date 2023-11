Il murale “Intrecci” simbolo di una comunità unita che cresce 

È stato inaugurato ieri, davanti ad oltre un centinaio di persone, tra le quali tanti giovani entusiasti, il murale “Intrecci” sul tema della panificazione, realizzato da Manu Invisible sulla cabina Enel di via Amsicora. «Raffigura un pane che grazie a relazioni e legami, simboleggiati dal lievito madre, cresce e attraversa passato, presente e futuro. Le sue briciole sono in realtà le persone che si stringono assieme a formare una comunità», ha spiegato il writer mascherato 33enne che poi si è dimostrato disponibilissimo a rispondere alla miriade di domande dei giovani ed a posare per centinaia di foto. Dopo i saluti della sindaca Isangela Mascia, la presidente dell’associazione Scarzella Emilia Cadoni e la coordinatrice del progetto (ideato in simbiosi con quello “Cabine d’Autore” di Enel Distribuzione) Maria Giovanna Dessì, hanno riassunto le fasi di un’idea partorita in aprile e ringraziato l’artista «che si è speso sul progetto sia in termini di lavoro che di cuore». A benedire l’opera il parroco don Vittorio Scibilia: «La parola chiave della tua opera è darsi la mano per costruire qualcosa d’importante. Sei un bell’esempio per i giovani di tutta l’Isola». Al termine Pro Loco e panificio Sa Pintadera hanno distribuito pane benedetto prodotto con il lievito madre.

RIPRODUZIONE RISERVATA